Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг после годичного перерыва возвращается к занятиям в школе. Об этом она 25 августа сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

«Мой годичный перерыв закончился, и это так здорово снова вернуться в школу!» — написала на своей странице 17-летняя экологическая активистка.

Кроме этого, Тунберг прикрепила к своему сообщению фотографию, где она запечатлена с велосипедом и надетым на плечи рюкзаком.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг провела полуторачасовую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.