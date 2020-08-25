Душанбе, , 11:59 — REGNUM Близким родственникам в Таджикистане запретили заниматься совместной деятельностью в Национальном банке республики. Об этом 25 августа сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на поправки в закон «О Национальном банке».

Согласно поправкам, сотрудникам Нацбанка запрещается становиться членом правления, собственником или попечителем в другом банке. Власти республики считают, что поправки помогут предотвратить конфликт личных и служебных интересов.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон «О Национальном банке» 7 августа. Отмечается, что поправки необходимы для гармонизации закона о Нацбанке с законом О противодействии легализации преступных доходов.