Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 августа, зафиксирован один летальный исход пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больнице умерла женщина 1938 года рождения из Домбаровского района с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 случая смерти пациентов от COVID-19.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 9437 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 7812 пациентов. Продолжают лечиться в стационарных условиях 755 человек.

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