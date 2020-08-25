Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 августа, референс-центр подтвердил 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе выявлено 9 437 носителей SARS-CoV-2. От последствий коронавирусной инфекции скончались 72 пациента.

Оправились от болезни 7 812 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 755 человек, из которых 76 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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