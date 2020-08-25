Краснодар, , 11:54 — REGNUM Пожар на территории населенных пунктов Большой и Малый Утриш в Анапе Краснодарского края тушат при помощи вертолётов и катеров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 25 августа.

Пожар был обнаружен днём 24 августа, на утро 25 августа его площадь составила три гектара. На месте возгорания работают 238 человек, привлечено 27 единиц техники, в том числе три вертолёта и три катера. Воду для тушения с вертолётов набирают в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с крупным лесным пожаром власти приняли решение об эвакуации туристов, которые отдыхают поблизости.

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