Барнаул, , 11:53 — REGNUM Власти Барнаула не видят ничего невозможного в исполнении рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на сдерживание распространения COVID-19 в школах. Об этом в ходе форума, посвященного началу учебного года, сообщил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM:

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»Нет ничего невозможного, когда чётко поставлены задачи, прописаны алгоритмы, есть всё необходимое для решения. Так, во всех школах города за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса (параллели) «вход — урок — перемена — питание — урок — выход». Входы в общеобразовательные организации, столовые, санузлы оснащены антисептическими средствами с дозаторами.

В соответствии с графиком будет проводиться проветривание учебных кабинетов, коридоров и дезинфекция помещений, а также обработка предметов общего пользования дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами.

При входе в школу всем учащимся будет проводиться термометрия бесконтактными термометрами. В школах оборудованы изоляторы на случай выявления детей с повышенной температурой. Количество входов в школу и сменность будут разными, в зависимости от количества учащихся.

Педагогам просто потребуется чётко и грамотно выполнять их должностные обязанности, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса в очном формате. Вопросы безопасности детей будут решаться только совместно с администрацией школы, общим педагогическими коллективом и родительской общественностью».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Только за последние сутки скончались семеро пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 313 человек. По-прежнему наблюдается существенный рост количества больных с пневмонией. Рекомендации по защите школьников от коронавируса в период эпидемии разработаны Роспотребнадзором.

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