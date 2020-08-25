Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В средней общеобразовательной школе № 6 Екатеринбурга будут переходить на дистанционное обучение по субботам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учреждения.

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"Принято коллегиальное решение: пять дней мы учимся в очной форме, а суббота — дистанционное обучение. В субботу мы проводим генеральную уборку по всей школе, санобработку», — уточнили в школе. Решение касается учеников с 5 по 11 класс, младшеклассники обучаться по субботам не будут.

В школе заканчивают подготовку к новому учебному году. Необходимо завершить работу над расписанием уроков — процесс усложняется тем, что у каждого класса будет отдельный кабинет (не занимаются лишь спецкабинеты — физика, химия, информатика), а потоки школьников разведены, расписание звонков будет отличаться. Учащиеся будут заходить в школу с двух входов.

Школьникам разрешается ходить в маске, если на этом настаивает родители, хотя таких обязанностей у учащихся нет. Учителя будут преподавать без масок: «Педагогический состав не может объяснять в маске, — объясняют в школе, — особенно иностранное произношение». Тем не менее, в коридорах учителям дозволят использовать средства индивидуальной защиты. Закуплены как маски, так и защитные экраны — с запасом на месяц.

Все родительские собрания, за исключением первых и пятых классов, сделаны дистанционными. Необходимые встречи перенесены на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2020 года во всех школах Свердловской области начнётся новый учебный год.

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