Джакарта, , 11:48 — REGNUM Жителей деревни Лумбанг Кунинг в провинции Восточная Ява потряс инцидент с 12-летней умершей девочкой, которая неожиданно открыла глаза, сообщает Kompas.

«Произошел шокирующий инцидент. Когда тело девочки было вымыто, семья была удивлена, увидев, что жертва открыла глаза, моргнула и ожила», — заявил начальник местной полиции.

Семья немедленно вызвала медицинского работника, чтобы подтвердить состояние девочки. Оказалось, что у девочки слабый пульс, ей дали кислородную маску. Однако через час после этого она снова скончалась.

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