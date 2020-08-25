Омск, , 11:46 — REGNUM Вещества, упомянутые немецкими врачами в ходе обследования Алексея Навального, находящегося в клинике Charite в Германии, могут содержаться в ряде лекарственных средств, рассказала в беседе с корреспондентом ИА РЕ главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава России Мария Ливзан.

«Когда Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, проводился ряд исследований, которые не выявили никаких отравляющих веществ или ядов в его биологических жидкостях. Если немецкие коллеги предоставят соответствующий запрос, эти биологические жидкости могут быть им переданы для дальнейшей работы», — заявила Мария Ливзан.

«Те вещества, которые предположительно (подчеркиваю: предположительно) обнаружили немецкие врачи, могут содержаться и в ряде лекарственных средств. Но принимал ли эти препараты Алексей Навальный, я судить не берусь, потому что я не лечащий врач, и ничего дополнительно об этом сказать не могу», — уточнила она.

Напомним, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

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