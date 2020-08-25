с.Алабайтал , , 11:45 — REGNUM В Центре временного содержания иностранцев мигранты подверглись избиению со стороны полиции и охраны. Причиной стали нарушения порядка и условия содержания в учреждении. Об этом иностранцы заявили юристам организации «Комитет против пыток».

Гражданин Узбекистана Зарифжон М. и гражданин Казахстана Геннадий Т. обратились за помощью к правозащитникам Комитета пройти пыток. Они утверждают, что в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Алабайтал с июня перестали выдавать иностранцам телефоны с доступом в интернет. Люди стали возмущаться, поскольку использовать телефоны для связи с родственникам, находящимися за границей, стало очень дорого. В качестве протеста мигранты стали заклеивать мокрой бумагой объективы видеокамер в комнатах. Полицейские несколько раз очищали видеообъективы и просили больше не заклеивать их. Поскольку вопрос с интернет-связью так и не был решен, то акция протеста продолжилась.

По словам иностранцев, со стороны правоохранителей последовала ответная реакция. Приехали полицейские в масках, начали заламывать руки иностранцам, заковывать в наручники и избивать мигрантов.

Информация о факте применения физического насилия в июне была направлена в Следственный комитет. Однако следователь Саракташского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Оренбургской области вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Юристы Комитета против пыток намерены его обжаловать. По словам правозащитников, есть видеозапись, где отчетливо видно, как мигрантов избивают дубинками, однако видео не было должным образом исследовано.