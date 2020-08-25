Курган, , 11:45 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 выявлено в Кургане, и три — в Шадринске.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 25 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 25 августа от коронавируса излечились 2434 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.