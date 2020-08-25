Кострома, , 11:41 — REGNUM В Костромской области вновь зафиксирован максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом — 65 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий подъём пришёлся на выходной день 22 августа, тогда в области сообщили о 64 заражённых за сутки.

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Как пишет администрация региона со ссылкой на Роспотребнадзор, заболеваемость в регионе повышается из-за несоблюдения масочного режима в общественных местах. Максимальное количество инфицированных обнаружили в Костроме.

За все время пандемии в регионе выявлено 3328 случаев новой коронавирусной инфекции, при этом уже выздоровели 2352 человека. За сутки список вылечившихся пополнился на 53 костромича. По данным на 25 августа, в больницах находятся 118 пациентов (шесть из них нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ), ещё 820 граждан проходят лечение амбулаторно. Смертей пациентов с COVID-19 за последние четверо суток, по официальным данным, не фиксировалось.

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