Черновцы, Украина, , 11:55 — REGNUM В Западной Украине, в городе Черновцы около 500 предпринимателей вышли на акцию протеста против ужесточения карантина, сообщило 25 августа информационное агентство УНИАН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По данным журналистов, протестующие назвали свою акцию «Голодный карантин». Люди возмущены решением правительства Украины об ужесточении карантинных мер в Черновцах. Они требуют от властей разрешить работу предприятий, учреждений и вещевых рынков.

«Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия — мы будем защищаться. И сегодня от того, как депутаты проголосуют, зависит судьба предпринимателей Калиновского рынка», — заявил представитель рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобная акция состоялась в Черновцах 21 августа. В ней участвовали несколько десятков человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Черновицкой области Украины потребовали не ужесточать карантин