Севастополь, , 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные пресс-службы правительства города, опубликованные 25 августа.

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»По состоянию на утро 25 августа зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Положительный результат у двух мужчин, 1986 и 1966 годов рождения», — уточнили в оперативном штабе.

Скончались женщина 1979 года рождения и мужчина в возрасте 68 лет, у обоих пациентов были хронические заболевания.

В общей сложности в Севастополе выявили 470 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 367 пациентов, скончались 17 человек. В стационарах остаются 70 пациентов.