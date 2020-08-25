Омск, , 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 27 человек, сообщили ИА REGNUM 25 августа в оперштабе региона.

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Всего в регионе на сегодняшний день подтверждено 9070 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6404 человека (+105 за сутки).

За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за всё время — 167.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 9043 человек.

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