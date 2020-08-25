Париж, , 11:30 — REGNUM Российская и французская стороны обсуждают дату возобновления воздушного сообщения, прерванного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции.

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"Обсуждения на эту тему ведутся», — заявил представитель французского дипломатического ведомства.

Дипломат при этом не привёл никаких подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможном открытии авиасообщения между Россией и семью государствами: Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой при этом сообщили, что новые решения по сообщению с зарубежьем пока не принимались.

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