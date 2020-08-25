Калуга, , 11:53 — REGNUM Компания Volkswagen Group Rus 24 августа возобновила выпуск авто на калужском автозаводе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе компании.

Компания вышла из планового корпоративного отпуска. Он продлился с 3 по 21 августа 2020 года. Как уточнили в Volkswagen Group Rus, предприятие теперь работает в обычном режиме, то есть пять дней в неделю.

На калужском заводе Volkswagen выпускаются модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Также в первой половине 2020 года на предприятии стали выпускаться лифтбек Skoda Rapid второго поколения и обновлённый лифтбек Volkswagen Polo.

Ранее стало известно, что с 29 сентября 2020 года на заводе Volkswagen в Калуге может начаться процесс сокращения объёма производства. В частности, на предприятии могут сократить 157 сотрудников.

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