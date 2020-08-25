Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области 59 пациентов стационаров, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 августа.

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В настоящее время лечение в госпиталях получают 1 тыс. 30 пациентов. Из них 59 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен на 48%.

Наряду с этим на самоизоляции находятся 7 тыс. 698 жителей Ростовской области. Все они взяты под медицинское наблюдение.