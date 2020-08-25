Сеул, , 11:33 — REGNUM В КНДР завершили строительство нового моста через Туманную реку, который соединяет северокорейский город Намян провинции Хамгён-Пукто и китайский Тумэнь провинции Гирин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, четырехполосный мост имеет протяженность 800 метров.

Известно, что в начале с северокорейской стороны также построено здание, в котором, судя по всему, расположена таможня. В настоящий момент на китайской стороне проходит строительство аналогичного здания.

Отмечается, что Китай ведёт активную подготовку к открытию моста, готовясь к завершению создания торговой зоны в текущем году.

Новый мост, как ожидается, заменит старый, построенный во время оккупации Японией Корейского полуострова.

Между тем 17 августа в китайском уезде Аньту (Яньбянь-Корейский автономный округ), граничащем с КНДР, прошла церемония открытия таможенного пункта. Ожидается, что после снятия санкций в отношении КНДР он будет играть активную роль в торговле двух стран.