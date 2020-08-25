Тверь, , 11:20 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Тверской области за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа.

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16 пациентов были выписаны с выздоровлением после коронавируса, данные по смертности за сутки не поменялись.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 5259 случаев заражения коронавирусом, выписаны 4084 человека, скончались 179. 996 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.