Тверь, 25 августа 2020, 11:20 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Тверской области за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 августа.
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16 пациентов были выписаны с выздоровлением после коронавируса, данные по смертности за сутки не поменялись.
Всего в регионе за период пандемии подтверждено 5259 случаев заражения коронавирусом, выписаны 4084 человека, скончались 179. 996 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.