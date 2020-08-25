Казань, , 11:31 — REGNUM Для жителей Татарии, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, в международном центре компетенции — Казанском техникуме информационных технологий и связи открыли набор на бесплатное обучение по 13 ИТ-направлениям. Об этом информирует пресс-служба республиканского министерства цифрового развития.

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На курсы могут записаться выпускники образовательных учреждений; граждане, ищущие работу, а также жители республики, находящиеся из-за распространения коронавируса, под риском увольнения. Бесплатное обучение организовано по направлениям: мобильная робототехника, графический дизайн, инженерный дизайн CAD, веб-дизайн и разработка, видеопроизводство, программные решения для бизнеса, информационные кабельные сети, 3D моделирование для компьютерных игр, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», разработка компьютерных, мультимедийных и мобильных приложений, сетевое и системное администрирование, электромонтаж.

По окончании выдается документ о прохождении обучения и паспорт компетенций, подтверждающий уровень профессиональных навыков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году Казанский федеральный университет открыл несколько бесплатных курсов для пожилых жителей столицы Татарии. Более сотни пенсионеров выстроились в длинную очередь, чтобы первыми записаться на курсы по философии, экономике, психологии и др.

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