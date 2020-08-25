Ходжент, Таджикистан, , 11:14 — REGNUM В таджикистанском Ходженте отмечается увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа написал пресс-секретарь администрации города Мамури Юсуфзод на своей странице в Facebook.

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По его словам, медики обеспокоены эпидемиологической ситуацией в городе. В санитарно-эпидемиологическом надзоре считают, что основной причиной роста стало несоблюдение правил гигиены.

Юсуфзод добавил, что некоторые граждане республики посещают общественные места и продолжают ходить на работу при выявлении коронавируса у членов семьи.

Отметим, по состоянию на 24 августа в Таджикистане выявили 8346 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7142 пациента, скончались 67 человек.