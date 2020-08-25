Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели 310 человек, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 августа.

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Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов достигло 13 тыс. 693 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 130 носителей инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 16 тыс. 148 человек.