Нагайбакский район, Челябинская область, , 11:12 — REGNUM В Нагайбакском районе Челябинской области снова отмечен рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания «Всходы», 24 августа под председательством главы района Ивана Сурменева прошло очередное заседание районного штаба. На нём главврач райбольницы села Фершампенуаз Гульнара Байтерякова сообщила, что на территории отмечается рост числа заболевших COVID-19.

С начала пандемии на территории условно подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом. При этом официально подтвердили 78 случаев. Коронавирус поражает целые семьи. Причиной этому медик называет несознательность жителей района, в том числе и сотрудники бюджетных организаций.

В связи с ростом числа заболевших запрет на массовые мероприятия на территории района сохраняется. А рестораны и кафе должны соблюдать необходимые меры безопасности.