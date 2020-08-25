Минск, , 11:18 — REGNUM Некоторые сотрудники белорусского офиса компании «Яндекс» вывезены в Россию. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники в белорусском офисе.

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В подразделении «Яндекса» в Белоруссии работает около 300 человек, пока об эвакуации большинства из них в Россию речь не идёт. Тех, кто не пожелал покидать страну, вывезли из Минска «на дачи». Занимается вопросами безопасности сотрудников специальный оперативный штаб, при необходимости сотрудникам оказывают юридическую помощь.

Белорусский офис переведён на удалённый режим работы несколько месяцев назад. Часть сотрудников уехали из Минска. В Россию некоторые вернулись после того, как 13 августа в белорусский филиал с обыском пришли силовики.

За день до обысков белорусские IT-компании подписали открытое письмо в поддержку оппозиции.