Волгоград, , 11:11 — REGNUM За истекшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён ещё у 98 жителей Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2508 взрослых и 55 детей, сообщили 25 августа в региональном оперативном штабе.

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В целом, в Волгоградской области выявили 11 509 носителей коронавируса. На лечении с подтверждённым диагнозом — 3598 человек, в том числе 217 детей. У 2563 пациентов стационаров заражение подозревают.

Завершили лечение за сутки 141 человек, всего выздоровели 7837 жителей.