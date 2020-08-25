Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти вдвое меньше числа выздоровевших — соответственно 85 и 158. Новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 11 558 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 85.

Переболели COVID-19 в регионе 8718 человек, что составляет 75,4% от общего числа случаев заражения коронавирусом. По данным на 25 августа, в Ульяновской области настоящее время насчитывается 2749 активных больных.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области скончался 91 пациент с COVID-19.

Министерство здравоохранения региона ранее сообщило, что в Ульяновскую область поступила первая партия вакцины против гриппа. Всего планируется привить 611 тыс. жителей, в том числе 158 тыс. детей.