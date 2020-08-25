Москва, , 11:11 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы опроверг сообщения о продаже билетов на слушания по делу актёра Михаила Ефремова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из заявления, в сети интернет начали продавать билеты на судебные слушания по делу Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП. В этой связи представители суда отметили, что процесс проходит в открытом режиме и вход на него является свободным.

«Информация, распространённая в сети интернет о продаже судом каких-либо билетов, является недостоверной», — заявили в пресс-службе.

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