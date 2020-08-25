Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 августа.

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От осложнений, вызванных короавирусной инфекцией, скончались пять женщин в возрасте от 70 до 85 лет и 77-летний мужчина. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, некоторые — с осложнениями.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 318 человек.