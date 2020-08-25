Мурманск, , 11:05 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявили 64 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе выросло до 12 428.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, на лечении находится 2451 человек, 9825 — уже выздоровели.

За сутки в области скончались еще четыре пациента с новым коронавирусом. Общее число летальных исходов увеличилось до 152.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Мурманской области для предупреждения тяжелых форм COVID-19 начали выдавать бесплатные противовирусные препараты. За это время лекарства получили более 11 тысяч северян.