Киев, , 11:15 — REGNUM Полиция Киева закрыла дело по факту гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука, сообщило 25 августа информационное агентство «Украинские новости».

Полицейские не нашли в событии уголовного правонарушения. Данное решение не оспорил ни суд, ни прокуратура.

Напомним, 19 июня 2019 года Тымчук был найден мёртвым в своей киевской квартире. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» с пометкой «самоубийство».

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