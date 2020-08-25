Рязань, , 11:07 — REGNUM За минувшие сутки 27 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области, сообщили 25 августа в региональной оперативной рабочей группе. Ещё 26 положительных тестов направлены на подтверждение.

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Всего в регионе подтвердили 6993 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6146 человек, из них 23 пациента выписаны за прошедшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в Рязанской области от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 42 пациента.