Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии за сутки подтверждены десятки случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По информации на 25 августа, с начала пандемии в республике официально выявлено 7585 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34.

Переболели COVID-19 в республике 6237 человек, что составляет 82,22% от общего числа подтверждённых случаев заражения. В Чувашии в настоящее время насчитывается 1280 активных больных.

Новых летальных исходов нет, всего в республике скончались 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах перед началом нового учебного года «полностью продезинфицировано» здание Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова. Работу проводила специализированная организация.

Читайте также: Чувашский кадетский корпус продезинфицировали