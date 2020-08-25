Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 25 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7742 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 54 жителя региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего с начала пандемии выздоровели 7317 пензенцев, за сутки — 45 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 103 человека. За сутки от инфекции скончалась 72-летняя женщина. О ее гибели сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по информации на 24 августа, в Пензенской области под медицинским наблюдением остаются 3343 человека, сняты с коронавирусного учета — 27 688 пензенцев.

Читайте также: В Пензенской области обследовали на коронавирус более 226,5 тыс. человек