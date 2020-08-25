Брянск, , 11:02 — REGNUM Ещё 25 носителей коронавируса выявлено в Брянской области за прошедшие сутки. Об этом 25 августа рассказали в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 8047 случаев заражения коронавирусом. За сутки не прибавилось выздоровевших пациентом, в целом завершили лечение 6614 человек.

В регионе проходят лечение 18 иногородних граждан, наибольшее количество выявленных носителей коронавируса зарегистрировано в Брянске — 3416 человек.