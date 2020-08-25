Москва, 25 августа 2020, 10:58 — REGNUM Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным.
Также он рассказал, что самый распространенный источник «ингибиторов холинэстеразы» — органофосфорные удобрения». Кроме того существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности.
Александр Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно.
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