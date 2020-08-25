Москва, , 10:58 — REGNUM Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным.

«Смысл в том, что ситуация с этими «синапсами» проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом», — отметил Александр Мясников. По его словам, это — пот, пониженное давление, обильная мокрота, бронхоспазм и понос.

Также он рассказал, что самый распространенный источник «ингибиторов холинэстеразы» — органофосфорные удобрения». Кроме того существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности.

Александр Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно.

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