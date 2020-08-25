Москва, , 11:05 — REGNUM Российский автопроизводитель КамАЗ начал отгрузку десяти машин КамАЗ-5325 и трех тягачей КамАЗ-5490 для «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Почта России» получит две версии КамАЗ-5490 с дизельным мотором и одну, работающую на газе. Мощность последнего агрегата составляет 401 л. с.

Кроме того, КамАЗ поставил «Почте России» два новых магистральных тягача КамАЗ-54 901 для испытаний сроком на полгода.

«Две машины из совершенно нового поколения К5 запускаем на тестирование. Обо всём, что не так, сообщим, но я уверен, что будем довольны, как и всегда», — сообщил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Напомним, КамАЗ договорится поставить в адрес «Почты России» свыше 500 машин КамАЗ-5325, тягачей КамАЗ-5490, а также другой автотехники.

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