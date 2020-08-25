Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждена смерть еще 15 пациентов от последствий коронавирусной инфекции. Об этом заявили во вторник, 25 августа, в федеральном оперативном штабе.

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Напомним, что днем ранее по итогам воскресенья в Петербурге, впервые за долгое время, не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Однако теперь город снова оказался во главе печального списка, ведь в Москве за минувшие сутки констатировали 12 смертей от инфекции, во всех остальных регионах — меньше, либо вообще не было летальных исходов за сутки.

Общее количество жертв COVID-19 в Санкт-Петербурга на сегодня составляет 2357 человек. Причем, в это число попали только те, у кого коронавирус стал прямой и непосредственной причиной гибели. Те, для кого «ковид» стал сопутствующим смерти заболеванием, наряду с другой причиной, в эту цифру не входят.

Летальность COVID-19 в Петербурге составляет 6,63% — самый высокий показатель среди всех регионов РФ.

Напомним, что смертность в Петербурге в мае-июле 2020 года оказалась аномально высокой по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Естественная убыль населения города в первом полугодии возросла в 5,5 раз.

За последние сутки в России подтверждено 120 летальных случаев COVID-19. За весь период по России умерли 16 568 человек.

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