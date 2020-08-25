Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 130 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 августа.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 19 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число носителей инфекции выявлено в областном центре — 69 человек, Новочеркасске — 16 человек, в Мясниковском районе — восемь человек. Среди новых заболевших более 21% — пожилые люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 16 тыс. 148 человек.