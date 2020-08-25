Челябинск, , 10:56 — REGNUM В Челябинске местный 29-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, ночью 17 августа, будучи пьяным, в доме на улице Калинина он ссорился со своей женой, нарушая общественный порядок. Сотрудники полиции предложили ему проследовать в отделение, на что тот ударил одного из них локтем.

Следователи требуют ареста дебошира. Выясняются все обстоятельства произошедшего.