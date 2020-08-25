Бангкок, 25 августа 2020, 10:53 — REGNUM Социальная сеть Facebook после угроз со стороны тайского правительства заблокировала на территории Таиланда сообщество, в котором велось обсуждения монархии, сообщает 25 августа BBC.
Доступ к группе «Рынок роялиста» (Royalist Marketplace) заблокирована с вечера 24 августа на территории королевства. В других странах войти в нее по-прежнему можно.
По словам ее основателя Павина Чачавалпонгпуна, группа пользуется огромной популярностью, а число ее подписчиков превышает миллион человек. Она дает возможность «серьезных дискуссий о монархии и позволяет гражданам Таиланда выражать свои взгляды на монархию открыто».
В компании Facebook подтвердили факт ограничения доступа к «контенту, который носил нелегальный характер с точки зрения тайского правительства».
Напомним, критика монархии в Таиланде находится вне закона. Преступлением считаются любые угрозы или оскорбления в адрес короля, королевы, наследника или регента.