Бангкок, , 10:53 — REGNUM Социальная сеть Facebook после угроз со стороны тайского правительства заблокировала на территории Таиланда сообщество, в котором велось обсуждения монархии, сообщает 25 августа BBC.

Доступ к группе «Рынок роялиста» (Royalist Marketplace) заблокирована с вечера 24 августа на территории королевства. В других странах войти в нее по-прежнему можно.

По словам ее основателя Павина Чачавалпонгпуна, группа пользуется огромной популярностью, а число ее подписчиков превышает миллион человек. Она дает возможность «серьезных дискуссий о монархии и позволяет гражданам Таиланда выражать свои взгляды на монархию открыто».

В компании Facebook подтвердили факт ограничения доступа к «контенту, который носил нелегальный характер с точки зрения тайского правительства».

"Запросы, подобные этому, являются серьезными, противоречат международному праву в области прав человека и оказывают тревожное влияние на способность людей выражать свое мнение», — говорится в заявлении компании, в которой указали на подготовку встречного иска.

Напомним, критика монархии в Таиланде находится вне закона. Преступлением считаются любые угрозы или оскорбления в адрес короля, королевы, наследника или регента.