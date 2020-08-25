Владимир, , 10:53 — REGNUM Во Владимирской области общеобразовательные школы готовятся к проведению торжественных линеек для первых и 11-х классов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева в эфире канала «Губерния 33».

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Чиновница рассказала, что мероприятия 1 сентября и учебный процесс будут организованы в строгом соответствии с новыми рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

«Одно из самых первых требований — невозможность проведения массовых мероприятий до 1 января 2021 года. Но там ведь есть продолжение. Что значит массовое мероприятие? Это мероприятие, где будут смешиваться классы, группы, параллели, посторонние люди. И всё это касается массовых мероприятий в помещениях.

Исходя из этих требований, каждое муниципальное образование определяет для себя свой порядок линеек. Мы предложили организовать торжественные, праздничные мероприятия прежде всего для первоклассника, потому что для него это школьный первый день, и он должен запомниться ему как радостный, торжественный, яркий, чтобы эту радость с ним разделили родители, — рассказала Беляева.

Линейки проведут также для учеников 11-х классов, для которых этот школьный год станет последним. Решение о других классах остаётся за школами. Все остальные классы по желанию будут проводить линейки или классные часы.

«В принципе, вообще можно такие линейки на воздухе проводить по каждой параллели отдельно, это не возбраняется. Главное, развести по времени и чтобы группы и классы стояли на расстоянии. Но это наше предложение, а решение принимает орган местного самоуправления и сама школа. Мы уже собрали всю информацию. Во Владимире так и будет — линейки для первого класса и для одиннадцатого. Взрослые, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, будут находиться на этих линейках в масках», — заявила Беляева.

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