Курган, , 10:52 — REGNUM В Курганской области 1 сентября торжественные линейки пройдут для учеников первого и одиннадцатого классов. об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Для остальных школьников 1 сентября будут организованы уроки мира, уроки памяти и классные часы. Они пройдут в разное время, чтобы исключить контакты между классами, отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

При проведении линеек должна соблюдаться дистанция между классами, родители при этом могут находиться в специально отведенном для них месте с соблюдением масочного режима.