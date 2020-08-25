Благовещенск, , 10:50 — REGNUM В Амурской области утром 1 сентября перед проведением торжественных линеек все школы проверят силовые структуры, это связанно с часто поступающими в последнее время сообщениями о минировании объектов образования и торговли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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«Проверив с утра школы, мы сможем избежать эвакуации учащихся и без опасений провести 1 сентября», — сказал губернатор области Василий Орлов.

Приёмка школ в Приамурье завершилась ещё 13 августа. Все учреждения образования готовы к началу нового учебного года. Не приняты только две школы, в которых ведутся строительные работы, их планируют завершить к 31 августа. За школьные парты в новом учебном году в Амурской области сядут более 100 тыс. учащихся.

В сельских школах, где ведётся обучение в одну смену, торжественные линейки проведут для всех классов. В большинстве больших школ линейки состоятся только для учащихся 1 и 11 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области детские сады утром 25 августа прекратили принимать детей, так как поступило сообщение о минировании зданий. Злоумышленники сообщили о взрывных устройствах не только в дошкольных образовательных учреждениях.