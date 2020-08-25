Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 августа 2020, 10:50 — REGNUM В Ярославской области сотрудники национального парка «Плещеево озеро» сняли колонию серых цапель, расположившуюся на верхушках сосен. Об этом нацпарк сообщил в социальных сетях. Для съемок был использован квадрокоптер. Как выяснилось, колония за последние годы существенно выросла. Сотрудники парка обнаружили целый городок из гнезд.
Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в окрестностях одноимённого озера на площади 24 149,11 га. Миссией парка является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и Плещеева озера с эндемичной популяцией переславской ряпушки.
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