Москва, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки в России 120 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 120 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса врачи зафиксировали в России 16 568 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ выявили ещё 4696 носителей коронавируса.