Грозный, , 10:49 — REGNUM В Чечне все еще остро стоит вопрос обеспеченности школами. В республике большинство школ учатся в две смены, а в 73 образовательных учреждениях учебный процесс организован в трехсменном формате из-за отсутствия достаточного количества ученических мест. Такие данные привел в ходе совещания в правительстве министр образования Идрис Байсултанов.

В настоящее время в республике работают 488 школ. В них сядут за парты в новом учебном году почти 300 тыс. человек, что на 8,5 тыс. человек больше, чем в 2019 году.

При этом, как отметил министр, число школ с трехсменным обучением неуклонно снижается. Еще в 2019 году их было 85, год спустя это число снизилось до 73. А к 2023 году должно быть построено еще 40 школ более чем на 26 тыс. мест, что позволит говорить о ликвидации «трехсменки».

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