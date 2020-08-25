Кейптаун, , 10:57 — REGNUM Ученики всех классов школ ЮАР приступили к занятиям с понедельника, 24 августа, после того, как все учебные заведения страны были закрыты в течение нескольких недель из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает местный новостной портал eNCA.

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По информации телерадиокомпании, учащиеся выпускных классов возобновили занятия раньше, чтобы подготовиться к экзаменам.

Напомним, что президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил закрыть школы в июле после общественного протеста по поводу роста заболеваемости вирусом после открытия школ.

В стране регистрируется снижение числа новых случаев заражения.

Министр здравоохранения ЮАР ранее заявил, что страна «достигла плато» по случаям заражения. На прошлой неделе агентства ООН обратились к африканским правительствам с просьбой вновь открыть школы.

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