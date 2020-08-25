Оренбург, , 10:47 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 34 552,1 рубля. По сравнению с прошлогодним показателем за тот же период размер номинальной зарплаты вырос на 7,8%, реальной — на 5,6%, сообщает Оренбургстат.

Самый высокий заработок зафиксирован на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых — 64 266,6 рубля, самый низкий — на предприятиях в сфере общепита и гостиничного бизнеса (18 884,9 рубля).

Добавим, в январе-мае 2020 года размер среднемесячной зарплаты в регионе составил 34 116,8 рубля.