Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В правительстве Новосибирской области сегодня, 25 августа, прошёл губернаторский приём, на котором чествовали выпускников-мультистобалльников и педагогов, подготовивших наибольшее количество выпускников с высокими баллами по результатам ЕГЭ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор региона Андрей Травников вручил благодарственные письма и памятные знаки «100 баллов по ЕГЭ» 12 выпускникам, получившим 100 баллов по результатам ЕГЭ по нескольким предметам.

Травников напомнил, что в этом году заканчивать 11-й класс школьникам пришлось в непростых условиях из-за коронавируса.

«Эти условия не повлияли на качество подготовки к выпускным экзаменам. Наши педагоги, наши ученики, наша система образования достойно выдержала и это испытание, мы завершили учебный год с хорошими результатами — 153 стобалльника», — отметил губернатор.

Согласно официальным данным, в 2020 году 153 выпускника общеобразовательных организаций Новосибирской области получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. Один выпускник получил 100 баллов по трём предметам — математике, информатике и физике. Одиннадцать выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по двум предметам.